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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir musibetten siyasi rant devşirmenin izahı olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz. Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Bizim artık bedeller ödemeye değil planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var.

Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz.

Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız."

 

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