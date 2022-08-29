Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biraz daha sabır ve destek istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım kredi kooperatifleriyle vatandaşımıza ürünleri daha ucuz satmaya başladık. Buna artarak devam edeceğiz. Market sayısını süratle 2-3 bine çıkaracağız" dedi.

Kütahya'daki miting ve toplu açılış törenine konuşan Erdoğan, "Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete kazandırdıkları eser ve hizmetlerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmelerde, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en stratejik ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girmeyi hedefleyen bir vizyona kavuşturduysak, bunu, son 20 yılda kurduğumuz altyapıya ve verdiğimiz mücadeleye borçluyuz. Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar... Ama bu dünyanın da sorunu. Siz bakmayın Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm gelişmiş ülkelerin, sanki böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına. Emin olun onların başındaki kara bulutların taşıdığı felaket yağmurları, bizim yaşadıklarımızla mukayese bile edilmez. Bak doğal gaz bulamıyorlar. Şu anda marketlerin rafları Avrupa'da boş. Şimdi biz Tarım Kredi Kooperatifleri'yle vatandaşımıza daha ucuza ürünlerimizi satmaya başladık ve bu artarak devam edecek. 1300 tane marketi süratle 2 bin, 2 bin 500, 3 bine çıkartacağız ve benim vatandaşım Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ucuz ürün almaya devam edecek.

Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır, öyle de oluyor. İnşallah yılbaşından sonra, aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların, vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Hep söylediğim gibi kardeşlerim, biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. Çünkü bizim en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. İnsanlarını güvenlik ve refah şemsiyesi altında yaşamaya alıştırmış ülkelerin asıl krizi ise daha yeni başlıyor. Üretim ve tedarik kanallarındaki bozulmayı, finans alanındaki dalgalanmayı, işsizlikle birlikte sosyal çalkantılar izlemeye başladığında hepsinin de nasıl çaresizce sağa sola yalpaladığını göreceğiz. Biz ise kimi küçük sarsıntılara rağmen mücadeleyi bırakmadan, istikameti bozmadan yolumuza devam ediyoruz."