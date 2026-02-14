Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelecek olan Erdoğan, ikili işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımları ve bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaret programına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın BAE temaslarının ardından 17 Şubat'ta Etiyopya'ya geçeceği belirtildi. Duran açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir" bilgisini paylaştı.