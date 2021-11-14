Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ekonominin kitabını yazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7. Memur-Sen Büyük Türkiye buluşmasında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak, "Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak. Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Vefatının üzerinden geçen 20 yıla rağmen, merhum Akif İnan'ın kurduğu konfederasyon mazlum işçilerin hakkını savunmaya devam ediyor.

İdeolojik sendikacılağa karşı duran Memur-Sen, milli iradeye sahip çıkmış 28 Şubat ve darbeye karşı güçlü bir duruş sergilemiştir.

Memur-Sen ülkemizi, milletimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu bir tavır takındı.

Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanı sıra adaletin ve özgürlüklerin gür sesi oluyor.

Kardeşlerim milletimizn corona virüs mücadelesine verdiğiniz destek için de sizinle gurur duyuyorum.

Aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 6 milyon kişi vesayetçiler tarafından fişlendi. Devlet kurumlarında çalışan başörtülü hanım kardeşlerimiz inançları ve işleri arasında seçin yapmak zorunda kaldı.

Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının arkasında çok ciddi bir emek ve alınteri var. Demokrasi ve reform için çetin mücadeleler verdik.

Kemal Kılıçdaroğlu, memurların hepsini tehdit ediyor. Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmaz.

Çanakkale'de 18 Mart Köprüsü'nün son tabliyenin vidasını sıktı. İnşallah 18 Mart'tan önce ulaşıma açaçağız. Şimdi bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeğiz. Burası 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış bir köprü. Biz bunu yap işlet devret modeliyle yaptık. 12 yıl sonra bu köprü devlete kalacak. Türk firmaları ve Kore işbirliği ile yaptık. Şu anda burada 5 bin kişi çalışıyor.

Millet aç diyor. Yahu burada beş bin kişi çalışıyor. Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.

Dün Çanakkale'de muhteşem bir açılış konuşması yaptık. Troya'da gençlerle buluştuk.

Ya siz neler yaptınız ki? Belediyelerinizde bizim insanlarımızı kapıya koydunuz. Hani yapmayacaktınız? Akşam yalan, sabah yalan.

Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Ne işin vardı senin orada? Çünkü Bay Kemal'de gezici. Siz değil miydiniz Bezmialem Cami'ne bira kutularıyla giren. Bunlar tahribat yapar, biz iş yaparız.

Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor.

Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız var. Cudi'de Gabar'da teröristleri bunlarla yok ediyoruz.

Bizim dünyamızda sadece kardeşlik varken, karşımızdakiler insanımızı ötekileştirme hesabı yapıyor.

Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız.

"Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük.

Seçimden önce liyakat diyenler, seçimden sonra belediyeleri terör örgütü yandaşlarına açtı.

Bunların hayalindeki Türkiye, ekonomisi IMF komiserleri tarafından yönetilen bir ülkedir."