Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Genel Kurulu’nda Gazze’yi ve Filistin’in tanınmasını gündeme getireceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Gazze’deki vahşeti dile getireceğini, birçok ülkenin Filistin’i tanıyacak olmasının tarihi bir gelişme olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda yaptığı konuşmada, salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edeceğini belirterek, “Bu genel kurulun en önemli konusu birçok ülkenin Filistin’i tanıyacağını ilan etmesi olacak. Bunun, iki devletli çözüme ivme kazandırmasını ümit ediyoruz” dedi.

Komşu Suriye’nin yeni yönetiminin de Genel Kurul’da bulunacağını vurgulayan Erdoğan, bunu “sevindirici bir gelişme” olarak niteledi.

Trump ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirterek, “İkili işbirliğimizi güçlendirecek konuları ele alacağız. Bölgesel meseleler de görüşmemizin üst sıralarında olacak. Sayın Trump’ın küresel barış vizyonuna desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

“Filistin’in yanındayız”

Erdoğan, Filistin’in BM’de tanınmasına ilişkin soruya verdiği yanıtta ise şunları söyledi:

“İki gün önce Mahmud Abbas Ankara’da misafirimiz oldu. Filistin bugüne kadar bölgede çok ciddi sıkıntılar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Biz her zaman Filistin’in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. BM’de 140 ülke Filistin’i tanımış durumda. Bu sayı ne kadar artarsa Filistin’in tanınmışlığı da o kadar güçlenecektir.”

"Sağır duymaz uydurur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla pazarlık yapıldığı iddialarına, "Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız. Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor” dedi

Erdoğan'ın ABD programı yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın, 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk Amerikan toplumuyla da bir araya gelecek, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin düzenleyeceği yemekte konuşacak.

Cumhurbaşkanı'nın bir diğer programı ise iş dünyasıyla olacak, Türk ve Amerikan iş insanlarıyla Türk Evi'nde buluşacak.