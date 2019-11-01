Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkünde basına kapalı gerçekleşen kabulü, yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkünde basına kapalı gerçekleşen kabulü, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.
Kaynak: AA