Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge liderleri ile görüştü: “Terörsüz Türkiye” ile terör bölgeden kalıcı olarak atılacak
“Terörsüz Türkiye” projesini gerçekleştirmek için bir dizi adım attıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadıklarını vurguladı. Erdoğan bölge liderleri ile bir dizi telefon görüşmesi yaptı. Türk iş dünyasının çatı kuruluşları sürece destek açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “47 yıllık terör belasının inşallah sona erme sürecine” girdiğini söyledi. Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ittifak ortakları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla “Terörsüz Türkiye” projesini gerçekleştirmek için bir dizi adım attıklarını kaydeden Erdoğan, terör örgütü PKK’nın, İmralı’nın çağrısıyla kongresini topladığını ve kendisini feshettiğini açıkladığını anımsattı. Örgütün silahlarını bırakma merasimine işaret eden Erdoğan, “Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başlamıştır. Bugün unutmayalım, yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını ardına kadar aralanmıştır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadıklarını vurguladı.
Müteyakkız olunacak
Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında bir dizi diplomatik görüşme de yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması dolayısıyla tebrik etti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile de telefon görüşmesi yapan Erdoğan, önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin, bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.
Türk bayrakları ile donatılıyor
Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı İstanbul’da yankı buldu. Birçok ilçe belediyesi çağrıya destek verirken, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nca “Terörsüz Türkiye”ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Surları’na Türk bayrağı asıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kamu kurumu binaları “Terörsüz Türkiye”ye destek için Türk bayrağı ile donatıldı. Partisinin Malatya mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak yıllardır teröre karşı olduklarını belirterek, “Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye’nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz” dedi.
Daha fazla yatırım, üretim ve istihdam
İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yaptığı konuşmayı ve sürece etkilerini değerlendirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 2 trilyon dolarlık faturayı hep birlikte ödemek ve daha kolay elde edebileceğimiz refahımızı ertelemek zorunda kaldık. Bugün, Türkiye’nin güvenliği, milletimizin huzuru ve refahı adına çok kritik süreçlerden geçiyoruz. Kapısı aralanan ve sonuna kadar gidileceğine inandığımız bu yeni dönem, içerideki birliğini sağlamış Türkiye’miz için daha fazla yatırım ve daha fazla üretim ve istihdam, daha güzel günler ve gelecek anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz Irak ziyaretimiz sırasında edindiğimiz izlenimler ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda, oluşacak güven atmosferi bölge ülkeleri için büyük fırsat sunan ‘Kalkınma Yolu’na da katkı sunarak yeni işbirliklerine kapı aralayacaktır” mesajı verdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeni dönemde Musul ve Kerkük’ten İstanbul’a, Şam’dan Ankara’ya, Halep’ten İzmir’e oluşturulan güçlü bağlar, hem Türkiye hem bölge ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım gücü katacaktır” derken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Türkiye’yi daha cazip hale getirerek, eğitimden sağlığa, enerjiden savunmaya, tarımdan turizme her alanda kapsayıcı kalkınma dönemine zemin teşkil edecek olması açısından çok önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.
Sosyal barışa da katkı sunacak
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, “Bu ortamda altyapı, enerji, turizm, tarım ve imalat sanayisine yönelik uzun vadeli yatırımlarda artış göreceğiz. Yabancı sermayenin Türkiye’ye bakış açısı değişecek. Bu noktada ayrılan bütçe eğitim, sağlık, teknoloji gibi verimlilik artırıcı alanlara daha da çok yönlendirilebilecek. Bu ortam ayrıca sosyal barışa katkı sağlayacak. İş gücü hareketliliğini artıracak ve bölgeler arası eğitim, üretim ve istihdam dengesizliklerinin giderilmesine katkı sağlayacak. Yatırım ortamındaki iyileşme, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme oranlarını da yukarı çekecektir. Neresinden bakarsanız bakın huzur ve güven ortamında kazanan Türkiye olacaktır” diye konuştu. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, terörün sona ermesinin ve barış ortamının kalıcı hale gelmesinin sadece siyasi hedef değil, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve sosyal gelişimi için de hayati zorunluluk olduğunu kaydetti. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Terörün gündemden çıkarılması, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm illerimizde sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın daha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacaktır” diye konuştu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, toplumsal huzur ve güven ortamının pekişmesiyle, Türkiye’de ve bu coğrafyada yatırım, üretim ve istihdamı esas alan güçlü bir kalkınma sürecinin hız kazanacağına inandıklarını bildirdi.