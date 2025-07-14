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Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge liderleri ile görüştü: “Terörsüz Türkiye” ile terör bölgeden kalıcı olarak atılacak

“Terörsüz Türkiye” projesini gerçekleştirmek için bir dizi adım attıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadıklarını vurguladı. Erdoğan bölge liderleri ile bir dizi telefon görüşmesi yaptı. Türk iş dünyasının çatı kuruluşları sürece destek açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge liderleri ile görüştü: “Terörsüz Türkiye” ile terör bölgeden kalıcı olarak atılacak
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tay­yip Erdoğan, “47 yıllık terör be­lasının inşallah sona erme süre­cine” girdiğini söyledi. Kızılcaha­mam’da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Top­lantısı’nda yaptığı konuşma­da ittifak ortakları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tari­hi çağrısıyla “Terörsüz Türkiye” projesini gerçekleştirmek için bir dizi adım attıklarını kaydeden Erdoğan, terör örgütü PKK’nın, İmralı’nın çağrısıyla kongresini topladığını ve kendisini feshet­tiğini açıkladığını anımsattı. Ör­gütün silahlarını bırakma me­rasimine işaret eden Erdoğan, “Türkiye uzun, acılı, sancılı, göz­yaşlarıyla dolu bir sayfayı kapat­maya başlamıştır. Bugün unut­mayalım, yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını ardına kadar aralan­mıştır” ifadelerini kullandı. Er­doğan, Türkiye’nin hayrına olma­yan hiçbir işin içinde olmadıkla­rını vurguladı.

Müteyakkız olunacak

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında bir dizi dip­lomatik görüşme de yaptı. Azer­baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdo­ğan’ı telefonla arayarak terör örgütü PKK’nın kendini feshet­mesi ve silah bırakması dolayı­sıyla tebrik etti. Irak Başbaka­nı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi yapan Er­doğan, Cumhurbaşkanlığı İle­tişim Başkanlığından yapı­lan açıklamaya göre, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyet­le yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediği­ni, adımların kararlılıkla atılma­ya devam edeceğini, süreci bal­talamaya çalışanlara karşı mü­teyakkız olacaklarını ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muham­med Bin Zayed Al Nahyan ile de telefon görüşmesi yapan Erdo­ğan, önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürü­leceğini ifade etti. Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin, bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını be­lirterek, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temen­nilerini iletti.

Türk bayrakları ile donatılıyor

Erdoğan’ın “Terörsüz Türki­ye” sürecine ilişkin yaptığı ül­ke genelinde cadde, sokak ve ha­nelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı İstanbul’da yankı buldu. Birçok ilçe beledi­yesi çağrıya destek verirken, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’n­ca “Terörsüz Türkiye”ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Sur­ları’na Türk bayrağı asıldı. Edir­ne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kamu kurumu binaları “Terör­süz Türkiye”ye destek için Türk bayrağı ile donatıldı. Partisinin Malatya mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak yıllardır teröre karşı olduklarını belirterek, “Hem te­rörsüz hem demokratik bir Tür­kiye’nin arkasındayız. Biz ba­rışın da demokrasinin de temi­natıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyo­ruz” dedi.

Daha fazla yatırım, üretim ve istihdam

İş dünyası temsilcileri, Cum­hurbaşkanı Erdoğan’ın “Terör­süz Türkiye” hedefi doğrultu­sunda yaptığı konuşmayı ve sü­rece etkilerini değerlendirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kuru­lu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, “Sa­yın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 2 trilyon dolarlık fatura­yı hep birlikte ödemek ve daha kolay elde edebileceğimiz refa­hımızı ertelemek zorunda kal­dık. Bugün, Türkiye’nin güvenli­ği, milletimizin huzuru ve refahı adına çok kritik süreçlerden ge­çiyoruz. Kapısı aralanan ve so­nuna kadar gidileceğine inandı­ğımız bu yeni dönem, içerideki birliğini sağlamış Türkiye’miz için daha fazla yatırım ve daha fazla üretim ve istihdam, daha güzel günler ve gelecek anlamı­na geliyor” ifadelerini kullan­dı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başka­nı Mustafa Gültepe, “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz Irak ziyaretimiz sırasında edindiği­miz izlenimler ve Suriye’de yaşa­nan gelişmeleri göz önünde bu­lundurduğumuzda, oluşacak gü­ven atmosferi bölge ülkeleri için büyük fırsat sunan ‘Kalkınma Yolu’na da katkı sunarak yeni iş­birliklerine kapı aralayacaktır” mesajı verdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Av­dagiç, “Yeni dönemde Musul ve Kerkük’ten İstanbul’a, Şam’dan Ankara’ya, Halep’ten İzmir’e oluşturulan güçlü bağlar, hem Türkiye hem bölge ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım gücü katacaktır” der­ken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Er­dal Bahçıvan ise “Türkiye’yi da­ha cazip hale getirerek, eğitim­den sağlığa, enerjiden savunma­ya, tarımdan turizme her alanda kapsayıcı kalkınma dönemine zemin teşkil edecek olması açı­sından çok önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal barışa da katkı sunacak

Anadolu Aslanları İş Adamla­rı Derneği (ASKON) Genel Baş­kanı Orhan Aydın, “Bu ortamda altyapı, enerji, turizm, tarım ve imalat sanayisine yönelik uzun vadeli yatırımlarda artış görece­ğiz. Yabancı sermayenin Türki­ye’ye bakış açısı değişecek. Bu noktada ayrılan bütçe eğitim, sağlık, teknoloji gibi verimli­lik artırıcı alanlara daha da çok yönlendirilebilecek. Bu ortam ayrıca sosyal barışa katkı sağla­yacak. İş gücü hareketliliğini ar­tıracak ve bölgeler arası eğitim, üretim ve istihdam dengesizlik­lerinin giderilmesine katkı sağ­layacak. Yatırım ortamındaki iyileşme, uzun vadeli ve sürdü­rülebilir büyüme oranlarını da yukarı çekecektir. Neresinden bakarsanız bakın huzur ve gü­ven ortamında kazanan Türkiye olacaktır” diye konuştu. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜ­GİAD) Yönetim Kurulu Başka­nı Gürkan Yıldırım, terörün so­na ermesinin ve barış ortamının kalıcı hale gelmesinin sadece siyasi hedef değil, aynı zaman­da Türkiye’nin ekonomik kal­kınması ve sosyal gelişimi için de hayati zorunluluk olduğunu kaydetti. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Terörün gündemden çıkarılması, başta Doğu ve Gü­neydoğu Anadolu olmak üzere tüm illerimizde sanayicileri­mizin ve yatırımcılarımızın da­ha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacaktır” diye konuş­tu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, top­lumsal huzur ve güven ortamı­nın pekişmesiyle, Türkiye’de ve bu coğrafyada yatırım, üretim ve istihdamı esas alan güçlü bir kal­kınma sürecinin hız kazanaca­ğına inandıklarını bildirdi.