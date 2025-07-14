Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge liderleri ile görüştü: “Terörsüz Türkiye” ile terör bölgeden kalıcı olarak atılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tay­yip Erdoğan, “47 yıllık terör be­lasının inşallah sona erme süre­cine” girdiğini söyledi. Kızılcaha­mam’da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Top­lantısı’nda yaptığı konuşma­da ittifak ortakları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tari­hi çağrısıyla “Terörsüz Türkiye” projesini gerçekleştirmek için bir dizi adım attıklarını kaydeden Erdoğan, terör örgütü PKK’nın, İmralı’nın çağrısıyla kongresini topladığını ve kendisini feshet­tiğini açıkladığını anımsattı. Ör­gütün silahlarını bırakma me­rasimine işaret eden Erdoğan, “Türkiye uzun, acılı, sancılı, göz­yaşlarıyla dolu bir sayfayı kapat­maya başlamıştır. Bugün unut­mayalım, yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını ardına kadar aralan­mıştır” ifadelerini kullandı. Er­doğan, Türkiye’nin hayrına olma­yan hiçbir işin içinde olmadıkla­rını vurguladı.

Müteyakkız olunacak

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında bir dizi dip­lomatik görüşme de yaptı. Azer­baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdo­ğan’ı telefonla arayarak terör örgütü PKK’nın kendini feshet­mesi ve silah bırakması dolayı­sıyla tebrik etti. Irak Başbaka­nı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi yapan Er­doğan, Cumhurbaşkanlığı İle­tişim Başkanlığından yapı­lan açıklamaya göre, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyet­le yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediği­ni, adımların kararlılıkla atılma­ya devam edeceğini, süreci bal­talamaya çalışanlara karşı mü­teyakkız olacaklarını ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muham­med Bin Zayed Al Nahyan ile de telefon görüşmesi yapan Erdo­ğan, önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürü­leceğini ifade etti. Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin, bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını be­lirterek, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temen­nilerini iletti.

Türk bayrakları ile donatılıyor

Erdoğan’ın “Terörsüz Türki­ye” sürecine ilişkin yaptığı ül­ke genelinde cadde, sokak ve ha­nelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı İstanbul’da yankı buldu. Birçok ilçe beledi­yesi çağrıya destek verirken, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’n­ca “Terörsüz Türkiye”ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Sur­ları’na Türk bayrağı asıldı. Edir­ne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kamu kurumu binaları “Terör­süz Türkiye”ye destek için Türk bayrağı ile donatıldı. Partisinin Malatya mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak yıllardır teröre karşı olduklarını belirterek, “Hem te­rörsüz hem demokratik bir Tür­kiye’nin arkasındayız. Biz ba­rışın da demokrasinin de temi­natıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyo­ruz” dedi.

Daha fazla yatırım, üretim ve istihdam

İş dünyası temsilcileri, Cum­hurbaşkanı Erdoğan’ın “Terör­süz Türkiye” hedefi doğrultu­sunda yaptığı konuşmayı ve sü­rece etkilerini değerlendirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kuru­lu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, “Sa­yın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 2 trilyon dolarlık fatura­yı hep birlikte ödemek ve daha kolay elde edebileceğimiz refa­hımızı ertelemek zorunda kal­dık. Bugün, Türkiye’nin güvenli­ği, milletimizin huzuru ve refahı adına çok kritik süreçlerden ge­çiyoruz. Kapısı aralanan ve so­nuna kadar gidileceğine inandı­ğımız bu yeni dönem, içerideki birliğini sağlamış Türkiye’miz için daha fazla yatırım ve daha fazla üretim ve istihdam, daha güzel günler ve gelecek anlamı­na geliyor” ifadelerini kullan­dı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başka­nı Mustafa Gültepe, “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz Irak ziyaretimiz sırasında edindiği­miz izlenimler ve Suriye’de yaşa­nan gelişmeleri göz önünde bu­lundurduğumuzda, oluşacak gü­ven atmosferi bölge ülkeleri için büyük fırsat sunan ‘Kalkınma Yolu’na da katkı sunarak yeni iş­birliklerine kapı aralayacaktır” mesajı verdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Av­dagiç, “Yeni dönemde Musul ve Kerkük’ten İstanbul’a, Şam’dan Ankara’ya, Halep’ten İzmir’e oluşturulan güçlü bağlar, hem Türkiye hem bölge ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım gücü katacaktır” der­ken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Er­dal Bahçıvan ise “Türkiye’yi da­ha cazip hale getirerek, eğitim­den sağlığa, enerjiden savunma­ya, tarımdan turizme her alanda kapsayıcı kalkınma dönemine zemin teşkil edecek olması açı­sından çok önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal barışa da katkı sunacak

Anadolu Aslanları İş Adamla­rı Derneği (ASKON) Genel Baş­kanı Orhan Aydın, “Bu ortamda altyapı, enerji, turizm, tarım ve imalat sanayisine yönelik uzun vadeli yatırımlarda artış görece­ğiz. Yabancı sermayenin Türki­ye’ye bakış açısı değişecek. Bu noktada ayrılan bütçe eğitim, sağlık, teknoloji gibi verimli­lik artırıcı alanlara daha da çok yönlendirilebilecek. Bu ortam ayrıca sosyal barışa katkı sağla­yacak. İş gücü hareketliliğini ar­tıracak ve bölgeler arası eğitim, üretim ve istihdam dengesizlik­lerinin giderilmesine katkı sağ­layacak. Yatırım ortamındaki iyileşme, uzun vadeli ve sürdü­rülebilir büyüme oranlarını da yukarı çekecektir. Neresinden bakarsanız bakın huzur ve gü­ven ortamında kazanan Türkiye olacaktır” diye konuştu. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜ­GİAD) Yönetim Kurulu Başka­nı Gürkan Yıldırım, terörün so­na ermesinin ve barış ortamının kalıcı hale gelmesinin sadece siyasi hedef değil, aynı zaman­da Türkiye’nin ekonomik kal­kınması ve sosyal gelişimi için de hayati zorunluluk olduğunu kaydetti. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Terörün gündemden çıkarılması, başta Doğu ve Gü­neydoğu Anadolu olmak üzere tüm illerimizde sanayicileri­mizin ve yatırımcılarımızın da­ha güçlü adımlar atabilmesinin önünü açacaktır” diye konuş­tu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, top­lumsal huzur ve güven ortamı­nın pekişmesiyle, Türkiye’de ve bu coğrafyada yatırım, üretim ve istihdamı esas alan güçlü bir kal­kınma sürecinin hız kazanaca­ğına inandıklarını bildirdi.