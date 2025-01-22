Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da taziye evini ziyaret etti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmak için Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gültekin ailesinin taziye evine geldi. Erdoğan daha sonra cenaze namazına katılmak üzere evden ayrıldı.

Gültekin ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Yangında, Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin eşi, üç çocuğu ve yakınları hayatını kaybetmişti.

Erdoğan, Bolu'nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, dünürü Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner ve aile bireylerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ziyaretinin ardından cenaze namazına katılmak üzere Kalıcı Konutlar Camii'ne hareket etti.

Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti.