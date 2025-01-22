Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Bolu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun'un açıklaması

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.



Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 22, 2025

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel’de dün sabah 03.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede tüm oteli kaplayan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. 76 kişiden henüz 52'sinin kimlikleri belirlenebildi.