Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.
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New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
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