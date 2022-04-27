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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezası ile ilgili, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi ve bu karar malum çevreleri rahatsız etti." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftar yemeğinde buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Nerede terörist bulursak, ister Gabar'da, ister Cudi'de, ister Tendürek'te, ister Bestler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi.

Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük.

Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir.

Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi ve bu karar malum çevreleri rahatsız etti."

 

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