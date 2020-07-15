Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millete zincir vurmayı başaramadılar

15 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar.

Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır.

Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık.

Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır.

FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek.

15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir.

Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir.

Bölgemizde pek çok devleti iç karışıklıklarla sarsıp, işgal edenlere Türkiye'nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz.

Daha bitmedi; bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var