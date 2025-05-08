Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bütün engelleri aştık” diyerek açıkladı: Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde bazı bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" süreci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ve ekonomideki gelişmeler ele alındı. Toplantıdan çıkan en önemli gelişme ise terör örgütü PKK hakkında oldu.

“Bugün yarın PKK silah bırakacak”

Habertürk’ün haberine göre, toplantıda yaptığı değerlendirmede, terörle mücadelede kritik bir döneme girildiğini belirten Erdoğan "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir, buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Size bu konuda güveniyorum” dedi.

İBB soruşturmaları gündemdeydi

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen mali suçlar soruşturması da gündeme geldi. Erdoğan bu konuda, "Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.