Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükelçilik açılması için talimat verdim

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilik açılması konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

El Salvador'da büyükelçilik açılması için Dışişleri Bakanı'na talimatı verdim. İki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıl içinde de rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

El Salvador'un kalkınmasına desteğimiz sürecek. Sağlıktan eğitim ve tarıma kadar destek vermeye devam edeceğiz. El Salvador ile 6 anlaşma imzalandı.

Yarın TUSAŞ'ı ziyaret edecekler, savunma alanında attığımız adımları yerinde görecekler. Ne gibi müşterek adımlar atabiliriz bunları görme fırsatı yakalayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Ukrayna gerilimiyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması bizi de üzmektedir. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek."