Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

Son 23 yılda ülkemizi her alanda kazandırdığımız altyapıları bugün daha iyi anlıyoruz. Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi birçok projemizin değeri ortaya koyuyor. 51 milyar dolarlık bütçe ile aldığımız projeleri inşa etmeye kalksak bugün 90 milyar dolar olur. Bu tutar sadece yapım maliyetidir. Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz. Sadece ulaştırmada değil savunma sanayisinden sağlığa pek çok alanda benzer tablo söz konusu.

Koronavirüs döneminde şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını gördük. KIZILELMA geçen hafta sonu bir ilke imza attı. Müzmin muhaliflere itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Onlara kulak asmadık.

Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi tarihini en büyük eserleriyle buluşturduk. Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Büyüme rakamlarının ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum.

"Coğrafyamız kana, çatışmaya ve teröre doymuştur"

Terörle mücadeleyi taçlandırmak amacıyla hassas bir süreç yönetiyoruz. Biz kökleri çok eskiye uzanan kadim bir devlet geleneğine sahibiz. Tam bin yıldır istikrarına helal getirmeden özgürce yaşayan nadide milletlerden biriyiz. Yolu kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet değiliz.

Türkiye hedeflerine muhakkak ulaşacaktır. Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Kalplerimiz bin yıldır beraber atıyor. Gelecekte de beraber atmaya devam edecek. Yarın birimizin başı dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız.

Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada nice asırlar boyunca kardeşçe yanyana yaşayacağız. Coğrafyamız artık kana çatışmaya teröre kör şiddete doymuştur.

Biz meselelere bu pencereden bakıyoruz. Türkiye olarak 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak sınırlarımız ötesindeki kardeşlerimiz için de aynı şeyleri murad ediyoruz. Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için başka yöntem yoktur. İnanıyorum ki, Terörsüz Türkiye süreci ile kardeşlik kuşağı asırlık oyunları bozacak yeni dönemin kapısını açacaktır. Samimiyetle çalışacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 86 milyon omuz omuza verirsek 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceğiz.