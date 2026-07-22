Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerde kek dağıtan Joshua Harris'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından başlattığı "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından başlattığı "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul ettiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma… pic.twitter.com/Us1wdHv40T— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 22, 2026