Cumhurbaşkanı Erdoğan çeltik alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısından sonra çeltik alım fiyatlarını açıkladı.



Buna göre, Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacak.

TMO’nun alım fiyatı ton başına şöyle:

- Baldo: 5.000

- Osmancık: 4.500

- Luna: 4.000

Geçen yıl fiyatlar ton başına şöyleydi:

55 randımanlı Baldo için: 4.500

60 randımanlı Osmancık için: 3.600

65 randımanlı Luna çeşidi: 3.200

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

Selde kayıp 15 kişi aranıyor

"Sel felaketinde kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ay Yıldız Projemizle ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz, dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olmuş olacağız. Bu projeyi 19 Mayıs 2023 tarihinde ordumuzun ve milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

Afetzedelere evlerini 1 yıl içinde teslim etmeyi planlıyoruz

Sel bölgelerinde yıkılan evlerin ve işyerlerinin tamamını 1 yıl içinde teslim etmeyi planlıyoruz.

Türkiye ekonomisi iç ve dış konjonktürdeki olumsuzluklara rağmen büyümesini kesintisiz sürdürdü. İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor.

Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları aştı

Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz. Bu yılı yüzde 9 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz.

Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Nitelikli istihdamı oluşturan, cari açık üretmeyen, gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısını tesis edeceğiz.

Sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımlarını ve doğrudan yabancı yatırımları özendireceğiz.

Çeltik alım fiyatını açıkladı

Çeltik hasadı alım fiyatlarını belirledik. Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır."



