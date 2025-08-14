Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerçioğlu'na AK Parti rozetini taktı

AK Parti’nin 24. yıl dönümü nedeniyle Ankara’da genel merkezde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

Kürsüde yaptığı açıklamada “Yeni katılımlarla güçleniyoruz, önce ülkem ve memleketim diyen herkes üyemizdir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından CHP'den geçtiğimiz saatlerde istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na rozet taktı.

Özgür Özel’e tepki

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklenen Erdoğan, “Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değil. CHP başkanı siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti’nin büyümeye devam ettiğini belirterek, “Milletimin her ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır. Ülke sevdası ile çalışan herkese kapımız açıktır. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha da güçlü olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* AK Parti, insan öğüten bir değirmen asla değildir, değerli arkadaşlarım. Bizde emeklilik yoktur. Bizde kenara çekilmek, inzivaya çekilmek yoktur.

* Soluklanmaları için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmaz, irtibatımızı kesmez, vefamızı hiçbir zaman eksik etmeyiz.

* Her yaştaki arkadaşımız bizimle yol yürümeye devam ettiği müddetçe, elbette biz de onun bilgisinden, tecrübesinden, görgüsünden istifade etmeyi sürdürürüz. Bu hâliyle bakıldığında AK Parti, Türkiye’nin birikimidir, hazinesidir.

* Bölgemizde yeni bir oyun sahnelenirken dünyada yeni bir denklem kurulmaktadır. Gazze'nin failleri ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği bile duymuyor. Türkiye karşıtı bu politikaların emarelerine hepimiz tanık oluyoruz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, kararlılığa ziyadesi ile sahibiz. Ülkemize içeride zayıflatıp dışarıda hırpalamayı amaçlayan bu girişimleri boşa çıkarıyoruz. İstikrar kuşağı kurmakta kararlıyız. Şimdi bir adım daha atmanın hazırlıklarını yapıyoruz.

* Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha etkin devleti amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı reform programı ile hedeflerimize doğru çok daha hızlı ilerleyeceğiz. 24 yıldır olduğu gibi bugün de referansımız millettir. biz bu yola sadece milletin gönlüne girmek için çıktık.

* İsimler değişir, unvanlar değişir ama bizim kutlu yürüyüşümüz inşallah aynı istikamette devam eder. 24 yıldır buradayız, daha yıllarca inşallah burada olacağız Yetişmiş tecrübeli birikimli kadrolarımız ile nice yıllar milletimizin hizmetinde koşturacağız. Biz bitti demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz.