Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde liderler, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayii olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerin artırılarak sürdürüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.