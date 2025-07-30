Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani CEO’su Ulukaya’yı kabul etti: Tarihi sponsorluk sonrası dikkat çeken ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Görüşme, Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan ve Türk spor tarihinde rekor düzeyde sponsorluk bedeli içeren anlaşmanın hemen ardından gerçekleşti.

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya’nın katılımıyla düzenlenen törende, Chobani'nin Fenerbahçe’ye 10 sezonluk stadyum isim sponsorluğu ve 5 sezonluk Avrupa forma sponsorluğu kapsamında yıllık 10 milyon Euro katkı sağlayacağı açıklanmıştı.

Ulukaya, törende yaptığı açıklamada, bu birlikteliği sadece bir sponsorluk değil, "bir hayal ve yol arkadaşlığı" olarak tanımlamıştı. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giden Ulukaya’nın, bu ziyaret kapsamında hem Türk sporuna hem de Türkiye’ye yönelik yatırım planlarını gündeme getirdiği değerlendiriliyor.

Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, temasın sembolik ve stratejik açıdan büyük önem taşıdığı yorumları yapılıyor.