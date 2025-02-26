Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Lideri Özgür Özel'e sert çıktı! Ayağını denk al, almazsan getirmesini biliriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Kongre sürecinin AK Parti’nin gücüne güç kattığını belirten Erdoğan, eleştirileri dikkate aldıklarını ve parti içinde önemli değişimlere gittiklerini söyledi.

“Eleştirileri baş tacı ettik”

AK Parti’nin istişareye dayalı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Biz kuruluşumuzdan itibaren istişareyi ve ortak aklı siyasetin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. Milletimizin taleplerine göre yol haritamızı belirledik, kongre sürecinde de gözümüzü ve kulağımızı onlardan ayırmadık. Eleştirileri baş tacı ettik, uyarıları hassasiyetle not ettik. Çuvaldızı başkasına değil kendimize batırdık” ifadelerini kullandı.

“MYK’yı yeni isimlerle güçlendirdik”

Parti içinde önemli değişikliklere gittiklerini belirten Erdoğan, “İlçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında ise yüzde 70 civarında bir değişime gittik. MKYK’da 34 kardeşimiz görevini devretti. Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, eski arkadaşlarımızın tecrübesiyle birleşti. MYK’yı yeni isimlerle güçlendirdik” dedi.

AK Parti’nin kongre sürecinde de farkını ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, “Kongre sürecimizin başarıyla icrasında görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Salon dışında 60 bin kişi vardı”

AK Parti kongresine yoğun bir katılım olduğunu belirten Erdoğan, “O gün salon dışında 60 bin kişi vardı. Onlar o soğukta donmadılar, dinlediler. Böyle bir teşkilata sahip olduğum için Rabbime her zaman hamd ettim” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti kongresine gönderdiği çiçek aranjmanına da değinen Erdoğan, “Bahçeli’nin kongremize gönderdiği, önemli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı bizleri memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ana muhalefette yamyamlık fışkırıyor”

Erdoğan, CHP’deki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da sert sözlerle tepki gösterdi. “Son haftalarda ortaya saçılanlar, ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösteriyor. Kurultaylarından tahsislerine, konserlerinden ihalelerine kadar ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor. Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz?” dedi.

CHP lideri Özgür Özel’e de yüklenen Erdoğan, “Sayın Özel, milletin kürsüsünü polemik kürsüsüne çevireceğine bu iddialara cevap versin. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi düşürdükleri durumdan hiç mi utanmıyorlar?” ifadelerini kullandı.

Özel’e sert tepki: “Ayaklarını denk al!”

CHP lideri Özgür Özel’in orduya yönelik sözlerine de sert tepki gösteren Erdoğan, “Sayın Özel çok konuşuyor ama boş konuşuyor. Diyet borcu Sayın Özel’i müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumuzun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun son örneğidir” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum: Ayaklarını denk al, denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordunun komuta kademesine laf atamazsın. Haddini bileceksin.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenen Erdoğan, “Özel çok ama boş konuşuyor. Özel, başkomutan olarak sana sesleniyor: Ayakalarını denk al, denk alamazsan denk getirmesini biz biliriz” ifadelerini kullandı.

“AK Parti’de tasfiye olmaz, takviye olur”

AK Parti’nin köklü bir parti olduğunu belirten Erdoğan, değişimin doğal bir süreç olduğunu vurguladı. “AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur. Bizde kan değişimi olur” diyen Erdoğan, yeni dönemde daha güçlü bir teşkilat yapısıyla yollarına devam edeceklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye gönderdiği çiçek aranjmanına da değinen Erdoğan, bu jestin kendilerini mutlu ettiğini belirterek teşekkür etti.