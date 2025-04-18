Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi hedef aldı: 'Sanatçıları, sporcuları, yerli ve milli markaları fişlediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuştu.

CHP'nin bazı marka ve şirketlere yönelik boykot çağrısında değinen Erdoğan, söz konusu çağrılarla ülke ekonomisine zarar verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, bazı sanatçı ve sporcuların da ana muhalefet partisi tarafından fişlendiğini iddia etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak.

* Türkiye'yi her alanda gıptayla takin edilen bir konuma getirmeyi başardık.

* Gardırop modernlerinin yaptığı gibi kuru taklitçilikten uzak duracağız.

* Taklit sadece aslını yüceltir. Hele hele kopyacılık mukallidi çürütmekten başka hiçbir işe yaramaz.

"Sanat dünyasını hedef alan zorbalıklar tahammül sınırlarını aştı"

* Türkiye, özellikle tek parti faşizmi döneminde batıcı jakobenlerin elinde milletimizin kültür hazinesi ihmal edilmiş, daha vahimi binlerce yıllık köklü miras reddedilmiştir.

* Ret politikaları ise merhum Tanpınar'ın ifadesiyle kültürel intihara varan, kültürel katliamla sonuçlanan felaketlere yol açmıştır.

* Gelenekle ve milletin değerleriyle kavgalı faşizan zihniyetin politikaları geride fikri, ilmi, akademik ve bilimsel açıdan büyük bir enkaz bırakmıştır.

* Oysa hepimiz biliyoruz ki geleneği olmayanın geleceği de olmaz.

* Aziz milletimizin inancına, tarihine, kültürüne husumet besleyen tüm yaklaşımları elimizin tersiyle itiyoruz.

* Neoliberal kültürün dayattığı hayat tarzlarını dünyayı adeta istila ettiği bir dönemde asli kimliğimizi koruyarak, istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz.

* Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefet partisinin de kışkırtmasıyla mahalle baskısını mumla aratan bir faşist dalgaya şahitlik ettik.

* Sanat dünyasını ve sosyal medya fenomenlerini hedef alan zorbalıklar tahammül sınırlarını aşan korkunç boyutlara ulaştı.

"Sanatçıları fişlediler, sporcuları fişlediler..."

* Yıllardır özgürlükten bahsedenler sırf kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi adeta linç ettiler.

* Öyle ki bu dayatmalardan bulunan birçok isim sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı.

* Sanatçıları fişlediler, sporcuları fişlediler, yerli ve milli markaları fişlediler.

* Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisine zarar vermeye çalıştılar.

* Ecdadın emaneti tarihi camiilerimize edepsizlik ettiler.

* Bu ülkede 1940'larda nasıl bir korku ikliminin hüküm sürdüğünü bizlere birkaç hafta içinde örnekleriyle tekrar hatırlattılar.

"Kimse kültür sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz"

* Kültür sanat erbabımız başta olmak üzere milletime şunu tekrar söylüyorum: Uğruna ağır bedeller ödediğimiz özgürlüklerimizi kimse bu milletin elinden alamaz.

* Kimse bu milletin kültür sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz.

* Kendini ülkenin yegane sahibi zanneden bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz.

* Sesi çok çıkanlar, bağıranlar, çağıranlar, sözün şehvetine kapılıp sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göreceklerdir.

"Sanatçılarımız, sporcularımız müsterih olsun"

* Sanatçılarımız, sporcularımız ve gençlerimiz özellikle müsterih olsun. Ana muhalefetin tek parti faşizmi tarihe karışmıştır. Eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak da hep öyle kalacaktır.

* Darbenin, cuntanın, yasakların ve baskının egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir.