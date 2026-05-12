Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere kredi desteğini duyurdu: Finansman erişimini kolaylaştıracağız

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sektöründe üretimden pazarlamaya kadar yeni bir dönüşüm sürecinin başlayacağını söyledi.

Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçildiğini ifade eden Erdoğan, “Pazarlama sorunu yaşamayacağınız ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz” dedi.

10 milyon dolara kadar finansman desteği

Tarım ve gıda alanında yatırım yapacak üretici ve işletmelere yönelik yeni destek mekanizmasının detaylarını paylaşan Erdoğan, finansmana erişimin kolaylaştırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje kapsamında yatırımcılara 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sunulacağını ifade ederek, “10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026 yılında kullanıma açıyoruz” diye konuştu.

KGF destekli kredi mekanizması kurulacak

Projede Kredi Garanti Fonu destekli yeni bir finansman modelinin de devreye alınacağını açıklayan Erdoğan, krediye erişimde zorluk yaşayan üreticiler için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulacağını söyledi. Erdoğan, atılacak adımlarla yaklaşık 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayabileceği yeni kanalların oluşturulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Değerli çiftçi kardeşlerim, kıymetli üreticilerimiz, bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünya Çiftçiler Günü vesilesi ile sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

Bugün Türkiye'de tarım ayaktaysa, üretim, ihracat rekorlar kırıyorsa bunda sizin payınız var. Topraklarımız en verimli şekilde korunuyorsa bunda sizin katkınız var. Vesayet zincirleri kırıldıysa bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında büyük rolünüz var. O gece traktör lastiklerini ateşe veren, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçi kardeşlerimize bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Yokluğunuzu rabbim bu ümmete, millete göstermesin.

“706 milyar lira destek verdik”

Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilerimizin ve toprağımızın adeta üzerine titredik. Desteklerimiz ile, kredi destekleri ile toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için 939 milyar liraya çıkardık. Su stresi ve iklim krizi yanında salgın, sıcak savaşlar da gıda arz güvenliğinin önemini tescilledi. Gıda milliyetçiliğini yaygınlık kazandı. Tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimde ise güç ondadır. Etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi korurken vatandaşımızın da gıda emniyetini sağlamayı başardık. Kardeş ülkeleri sarsan çatışmalarında ülkemizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Gübre stoklarımız yeterli seviyede. İlave bir takım tedbiri de hayata geçirdik. Cennet vatanımızda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde 3, meyvede 4.'yüz. 21 üründe ilk üçteyiz. Bal üretiminde Avrupa'da lider su yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Yağışlar iyi seyrediyor, sulamada sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don gibi hadiselerle düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl yeniden yükselişe geçecek. Birçok üründe bu yıl çok bereketli bir yıl olacak.

Kırsal kalkınma ve hayvancılığa yeni destekler

Kırsal kalkınma sadece tarım değil, kalkınma politikamızın da temelini teşkil ediyor. Destek programlarımızı sürekli hale getireceğiz. Buzağılar doğuyor, üretim sürüyor. Büyükbaş destek programında hak sahiplerine ödemeleri önümüzdeki ay yapacağız. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık.

“Üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık”

Devrim niteliğindeki üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da yatırımlara ekstra teşvikler sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Hem bu çalışmaların sürdürülmesi hem de gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz.

Tarımda dönüşüm projesi ve 5,3 milyar dolarlık paket

Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçiyoruz. Pazarlama sorunu yaşamayacağınız ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Proje ile tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimini kolaylaştıracağız. 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. 10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026'da kullanıma açıyoruz. Bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma ile krediye erişimde sorun yaşayanlar için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayacağı yeni kanallar oluşturacağız.