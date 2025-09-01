Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu: Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden girişimlerin karşısında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin kentinde Meyciang Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumunda konuştu.

“Gazze’deki vahşeti durduramamanın izahı yok”

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, “Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler’i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyetidir” ifadelerini kullandı.

BM’nin mevcut yapısının yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, “Mevcut sistem, ne Orta Doğu’daki zulümleri bitirmede ne de kural temelli uluslararası düzenin idamesinde bekleneni yapabiliyor” dedi.

“Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı”

Bölgesel güvenliğe ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

“Kafkasya ve Orta Asya’da barış memnuniyet verici”

Güney Kafkasya ve Orta Asya’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu adımların beşeri, iktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz” dedi.

“Türkiye’nin vizyonu diyalog ve diplomasi”

Erdoğan, Türkiye’nin dış politikadaki vizyonunu ise şu sözlerle özetledi:

“Türkiye’nin vizyonu, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir. Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz. Asya’nın kadim hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum.”