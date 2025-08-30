Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan, ayrıca mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.