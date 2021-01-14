Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 aşısı oldu

AK Parti MYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. Burada aşı yaptıran Erdoğan'a MKYK üyeleri de eşlik etti. Koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklama yapan Erdoğan, "Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz" dedi.

Ankara Şehir Hastanesinin doktorları, hemşireleri ve personeliyle koronavirüs sürecinde çok büyük bir mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin dün aşılarını yaptırdığını hatırlattı.

Bugün MKYK üyeleriyle aşı yaptırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Benim şöyle bir özellikle istirhamım var, o da tüm başta siyasi liderler olmak üzere; bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabi burada Bilim Kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz." diye konuştu.

Kampanyanın nerelerde ve nasıl sürdürüleceğini Sağlık Bakanlığının belirlediğini ifade eden Erdoğan, bu sürecin dün itibarıyla başladığını ve yoğun bir şekilde devam etiğini dile getirdi.

Bu süreçte vefat edenlere Allah'tan rahmet, hasta yatanlara şifa dileyen Erdoğan, "Bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

"256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuş." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk günkü aşılamaya ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Yani bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. Zaten bir aşı için de belirlediğiniz süreç bayağı düşük, bayağı seri oluyor demek ki..." karşılığını verdi.

Sağlık Bakanı Koca'ya sürece ilişkin "Kaç dakika?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 dakika aşı, 15 dakika da bekleme, istirahat, ondan sonra zaten serbest kalıyor, böyle bir sürecin içerisindeyiz. Onun için de bu süreç içerisinde İhsan Hocama da çok çok teşekkür ediyorum, hakikaten çok büyük onun da gayreti oldu, ekibinin çok büyük gayretleri var. Allah kendilerinden razı olsun." şeklinde konuştu.

"25-30 milyon doz daha aşı gelecek dediniz, hepsi Çin aşısı mı olacak ve bir takvim söz konusu mu?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Şu anda bunlar Çin aşısı ama tabi bunun dışında çalışmalar var. Yani Almanya ile olan irtibatlarımız var, bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. İnşallah bu ürünlerimizi de alıp ki onlar da işte mayıs, o civarlarda filan inşallah devreye girecek. Oradan da ayrıca gayretlerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

İkinci doz aşıyı ne zaman olacağının sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 gün sonra karşılığını verdi.

"Tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz"

Erdoğan, Twitter hesabından, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu.

Ayrıca, Telegram hesabından da paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Ben de aşı oldum'' ifadelerine yer verdi.

Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşısının dün acil kullanım iznini almasının ardından ilk aşılar dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün 250 bin kişiye aşı yapıldı.