Cumhurbaşkanı Erdoğan COVID-19'a yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'dan geçmiş olsun dileği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, COVID-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan

@RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'ı telefonla arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aradım. Kendilerine ve eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenabıhakk'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

İYİ Parti lideri Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

İmamoğlu mesajında, “Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim. Tüm toplum olarak, korunma tedbirlerine lütfen uyalım.” ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Bahçeli

Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

ABB Başkanı Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

SP lideri Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, COVID-19'a yakalanan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iletti.

Karamollaoğlu, “Koronavirüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığına ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajını alıntılayarak şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabb'imden acil şifalar diliyorum."

DEVA lideri Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Davutoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin.”

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve değerli Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…" ifadelerini kullandı.