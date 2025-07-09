Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2028 yılında yapılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

DEM Parti'yle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, ilerleyen günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye girileceğini kaydetti.

CHP'nin erken seçim çağrılarına da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerinin 2028 yılında yapılacağını belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz"

* Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz.

* Pazartesi günü DEM Parti'yle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz.

* Bu hayırlı sürecin yol kazası yaşanmadan, karanlık mahfillerce sabote edilmesine fırsat vermeden en kısa sürede, başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz.

"İklim kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur"

* 2021’de Paris İklim Anlaşması’nı imzaladık. Devamı niteliğindeki İklim Kanunumuz da kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarını netleştirdik. Tarım yasaklanacak çiftçi ekemeyecek türünden safsatalarla kanunu kötülemek şuursuzluk örneğidir.

* İklim kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur.

* Değil tarım alanlarımızı, bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç, dünya üzerinde henüz mevcut değildir.

"CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur"

* Altılı masa diyerek tüm muhalefeti bir araya getirdiler. Yine yenildiler. Bay Kemal’i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini sandığa gömdük.

* (CHP) Anketlere göre tarih yazacaklardı ama tarih olup gittiler.

* 100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi. Neticede, yüzlerce mağdur son çare olarak gidiyor yargıya başvuruyor.

* Ellerini attıkları her şey gibi, ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin en son kurbanı, baklava olmuştur.

* CHP yönetimi hırsıza, yolsuza, sahtekara, sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir fakat devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz, yapamaz.

* CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur.

Erken seçim çağrılarına cevap verdi

* Milletin emanet ettiği belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz, halkın parasını hamutuyla götürdüyseniz, kusura bakmayın, yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz.

* Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2028 yılında yapılacak bay Özgür. Parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp şu tarihte seçim yapılır diye sizin kendi hayaliniz olabilir ama siyasetin böyle bir gündemi yok.

* Cezaevlerinden meclise tünel kazma işi siyasetin işi değildir.

* Millet en son seçimde bize yüzde 52,18 ile ülkeyi beş yıl yönetme görevi verdi. Allah'ın izniyle bu süreyi sonuna kadar kullanacağız. Dolayısıyla bu zatın şu anda hangi sandıktan hangi seçimden bahsettiğini bilmiyoruz.

"siyasi operasyona ekonomik saldırılar da eşlik etti"

* Ülkemizde son 10-15 yılda yaşanan siyasi operasyona mutlaka ekonomik saldırılar da eşlik etmiştir.

* Finansal saldırıların gerisindeki saldırıları gayet iyi biliyoruz.

* Tüm bu oyunları en az maliyetle, asıl hedeflerimizden uzaklaşmadan programları hayata geçirdik.

* Meclis, tatile girene kadar tempomuzu düşürmeden çalışacak, gündemdeki dört kanun teklifinin de yasalaşmasını sağlayacağız.

(Ayrıntılar geliyor)