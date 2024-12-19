Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi için Kahire'de
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Mısır'da zirve düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kahire'deki zirveye katılıyor. Cumhurbaşkanına ekonomi ve güvenlik kurmayları eşlik ediyor.
Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın oluşturduğu Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün zirveye katılmak için Mısır'a gitti. Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.
Erdoğan'a Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.
Öte yandan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet ediyor.