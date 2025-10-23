Cumhurbaşkanı Erdoğan- DEM heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.
'Üçüncü görüşme' mesajı
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini" ifade etmişti.
