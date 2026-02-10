Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşme tarihi belli oldu
DEM Parti heyeti yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Beştepe'deki görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Beştepe'de kabul edecek.
Görüşmenin, 11 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi planlanıyor.
Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor.