Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin gündemindeki siyasi gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
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Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA