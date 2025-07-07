Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek. Görüşmede, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik sürdürülen çalışmaların ele alınacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti heyetini kabul edeceğini duyurdu.
Altun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.
Gündem: Terörsüz Türkiye
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir. Kabulde 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır" ifadeleri yer aldı.