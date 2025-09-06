Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Ocakta 201 bin, haziranda ise 250 bininci konutun depremzedelere tahsis edildiğini söyleyen Erdoğan, "Deprem bölgemizdeki beş ilimizde Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'da anahtarların çok önemli bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da çalışmalarımız son sürat devam ediyor." diye konuştu.

"Deprem bölgesindeki her 3 hak sahibinden 2'sini yeni yuvasına kavuşturduk"

Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini belirten Erdoğan, "'Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak' umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Malatya'nın merkez ve ilçelerinde 27 bin 541 konut, kırsalında ise 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 369 hanenin depremzedelere teslim edildiğini anımsatan Erdoğan, "Bugünkü törenle de il ve ilçe merkezlerinde 7 bin 23'ü konut, 2 bin 16'sı köy evi olmak üzere toplam 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya genelinde tam 43 bin 408 hak sahibi kardeşimiz yeni yuvasının anahtarlarına kavuşuyor. İş yerlerimizin de yapımı sürüyor. Bugün kuraları çekilecek 2 bin 8 işyeri ile birlikte teslimatını yaptığımız toplam işyeri sayısı 3 bin 25'e çıkıyor." açıklamasını yaptı.

"Yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz"

Sadece Malatya'da değil, diğer illerde de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hatay'ımızda 16 bin 993 konut ve köy evi ile 1355 iş yerini, Kahramanmaraş'ımızda 5 bin 749 konut ve köy evi ile 662 iş yerini, Adıyaman'ımızda 1430 konut ve köy evi ile 44 iş yerini, Diyarbakır'ımızda 5 bin 713 konut ve köy evini, Adana'mızda 4 bin 60 konut ve köy evini, Gaziantep'imizde 2 bin 449 konut ve köy evini, Şanlıurfa'mızda 2 bin 676 konut ve köy evini, Elazığ'ımızda 1709 konut ve köy evini, Osmaniye'mizde 313 köy evini tek seferde teslim ediyoruz. Böylelikle 300 bin sınırımızı da aşarak bugüne kadar 13 ilimizde, 295 bin 929'u konut ve 8 bin 907'si iş yeri olmak üzere toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz. Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız."

Malatya'nın dört bir yanında yapımı tamamlanan 41 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini bildiren Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 5 milyar 940 milyonu bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz. Depremde zarar gören tarihi hükümet binamızı restore ederek yeniden ayağa kaldırdık. Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Akçada ve Doğanşehir'de 6'sı ilkokul, biri anaokulu ve 5'i ortaokul olmak üzere 212 derslikten oluşan toplam 12 eğitim yuvamızın kapılarını da öğrencilerimize açıyoruz." dedi.

Yol, köprü, içme suyu hattı, tarımsal sulama, kaldırım, menfez ve spor tesisleri yapımları kapsamında birçok projeyi başarıyla tamamladıklarına işaret eden Erdoğan, "Malatyalıların hayatına dokunan tüm bu yatırım, hizmet ve tesisleri bugün resmen sizlerin istifadesine sunuyoruz. Tüm bu yatırımların, bu eserlerin Malatyalı kardeşlerimiz için bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızı, büyükşehir belediyemizi, kurumlarımızı ve hayırseverlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Tarım sigortası olmayan çiftçilerimize yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz"

Nisan ayında çok ciddi bir zirai don hadisesinin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Zirai don maalesef Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik. Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizin masraflarının karşılanması için de yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz. Destek ödemelerine bu ay içinde başlıyoruz." bilgisini verdi.

Hükümet olarak bu süreçte sadece yeni konutlar inşa etmediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda şehirlerimizi medeniyet ufkumuzu merkeze alan modern ve güvenli bir yapıya da kavuşturuyoruz. Malatya'da Şire Pazarı'yla birlikte 100. Yıl ve Kuyumcular Çarşısını da yeniden ayağa kaldırdık. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısını aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Hatay'da Uzunçarşı'yı, Habibi Neccar Camisi'ni, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddelerini tarihi kimliğiyle yeniden bütünleştiriyoruz. Adıyaman'da Kent Meydanı'nı, Şanlıurfa, Osmaniye ve Elazığ'da kültürel mirasımızı tekrar canlandırıyoruz. Yeniden inşa ve ihya sürecini her alanda kararlılıkla devam ettireceğiz."