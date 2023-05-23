Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere 30 milyar lira yardım yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Malatya'nın has evladı Türkiye'ye demokraside kazanımlar temin etmiş, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı şükran ve rahmetle yad ediyorum. Malatya Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı.

- Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizde Malatya'nın desteğini daima yanımızda bulduk. Milli iradeye kasteden darbelere meydan okurken Malatyalı kardeşlerimin duasını her zaman yanımızda hissettik. Pazar'a hazır mıyız? Yalnız unutmayın pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Onun için şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz.

- Pazara hazır mıyız? Yalnız unutmayın pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz. Kale içerden fethedilir. Bayanlar, kalenin içinde onlar var. Gençler bütün muhataplarını hiç ihmal etmiyorsunuz. Çok çalışıyoruz. Yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz.

- Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. Benim ülkem milletim bu teröristlerle el ele yürüyenlerle pazar günü sandığa gömecek mi? Durmayacağız. Yine rekor düzeyde destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum.

- Toplam 323 milletvekiliğiyle Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek kararınızı deklare ettiniz. "Durmak yok yola devam" dediniz.

"Sizlerden yine rekor bekliyorum"

- Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bundan bir şey olmaz, memurluğunu bile doğru düzgün yapamadı. 15 seçim 15 mağlubiyet. Yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz. Sandıkları patlatacaksınız. Sizlerden yine rekor bekliyorum.

- 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde dinmedi. Şu anda alanda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde kaybettik ama şu anda onlar buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştular.

- Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama-kurtarmadan yardım ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Depremden bu yana 650 bin görevlimiz depremzedelerimize hizmet için görev yaptı. Arama-kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede çalıştı.

- Yaralarımızı bir an önce sarmak sizi yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Zemin ve diğer etütü biten zeminlerde konutlarımızın temelini atıyoruz. Deprem bölgesinde yıkık ve acil yıkalacak binaların enkazlarını kaldırdık. Depremzedelere 30 milyar lira ödeme yaptık. Bunun dışında çeşitli yardımlarla depremzedelerimize sahip çıktık.

"100 bin konteyneri ilk üç ay içinde kurma sözü vermiştik"

Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı. Evi yıkılan, tahrip olan, evine girmekten endişe eden insanımıza başını sokabileceği bir yer vermenin gayretinde olduk. Daha önceki ziyaretlerimizde 100 bin konteyneri ilk üç ay içinde kurma sözü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü 17 bin fazlasıyla tuttuk.

Ayrıca bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Malatya'da da 14 bin konutun, 7 bin 131 köy evinin ve 679 ahırın yapımına bismillah dedik.

Hedef 650 bin yeni konut inşa etmek. Deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı bir yer haline getirmekte kararlıyız.

Ekim kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. İnsanımız kayıplarının yasını tuttuktan sonra hayata yeniden dört elle sarılıyor.

Sırf kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin. Siyasi tercihiniz ne olursa olsun, biz Cumhur İttifakı olarak sizin yanınızdayız. AFAD ile yanınızdayız. Kızılay ile yanınızdayız. Hep birlikte yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Sorunlarınızı birlikte çözeceğiz. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız.

"Biz sizi yalnız bırakamayız"

Size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız.

Kayısımızı dolu vurdu. Bu konu için iktidar olarak yanınızdayız. Biz sizi yalnız bırakamayız.

Meydanlarda ne söz verdiysek göreve gelince gerçeğe dönüştürmeye çalıştık. Onlar sürekli kavga etti biz hizmet ettik. Biz 85 milyonu kucaklaştırdık. Onlar terör örgütleriyle kol kola girdi. Biz milletimizle birlikte yürüdük. Onlar yalan söyledi. Biz hakkın ve hakikatin yanında durduk. Onlar yıkmaktan durdurmaktan engellemekten bahsetti. Biz eser dedik yatırım dedik. Çok çalışacağız, işi hafife almayacağız. 40 yılın 50 yılın işini 50 güne sığdırdık.