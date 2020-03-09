Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destek talebimiz gecikmeden karşılanmalı

09 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi.,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NATO'nun Türkiye ile ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye NATO'ya NATO'da Türkiye'nin gücüne güç katıyor. NATO'nun ülkemizin savunmasına katma değer sağlamasıdır. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeden karşılanması önemlidir."