Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını belirtti.