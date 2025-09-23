Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gitti. Bugün Erdoğan, BM kürsüsünde özel konuşma yapacak. 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi katılacak. Erdoğan daha sonra ise Donald Trump ile görüşecek. Şimdi sıklıkla "Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta" sorusu geliyor.

Erdoğan - Trump görüşmesi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump görüşmesi 25 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Görüşmenin saati ise henüz netleşmedi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz"