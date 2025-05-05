Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleşen Türk Kızılay 105. Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Cephe gerisindeki hastaneler ile onca yoklukla yetiştirdiği hemşireler ile hasta taşıma sistemleri ile göğsünü adeta siper etti. Yaşadığımız her zorlukta daima milletimizin yanında oldu.

*Sadece ülkemizde değil tüm kriz bölgelerinde de ön safta gördük. Ülkemizin yardım elini uzattı. Ülkemizin desteğine ihtiyaç olan her yerde imdada koştu, mağdurların hayatına dokundu.

“Kızılayımız vazifesini layıkıyla ifa ediyor”

* 2024'te yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılayımız vazifesini layıkıyla ifa ediyor.

* 2005'te ülkemizin kan ihtiyacının sadece yüzde 19'unu karşılayabilen Kızılay'ın bugün toplam talebin yüzde 97'sini temin etmesi de önemlidir.

* Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu.

"Kimsenin kaprisiyle kaybedecek vaktimiz yok"

* 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik. Bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha modern daha güçlü hale getirinceye kadar şehirlerimizi ihya ve inşa edeceğiz.

* Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. Yarısı bizden kampanyasının güncel rakamlarını paylaştık. Artık kimsenin kaprisleri ile artık vakit kaybedemeyiz. İdeolojik düşüncelerini önceleyenlerle uğraşamayız.

"Afetlerde dayanışmanın milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar"

* Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyor. Her meseleyi istismar ederek ülkemize çok büyük kötülük yapıyor. Afetlerde dayanışmanın milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar.

* 6 Şubat'ta neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başlamıştı. akla sığmayan ithamlarla devletimize saldırdılar. yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. Yüreği yanık vatandaşları işleri bitince trajedileri ile baş başa bırakıp arkalarına bakmadan çekip gittiler. Yıkıntılar ile fotoğraf çektirip sessiz sedasız ortadan kayboldular. Ortalığı velveleye verenlerin deprem üzerinden yardım kuruluşlarına iftira atanlar ortalıkta yok.

"Kızılay, Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadı"

* Kızılay, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadı. Kızılay, insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Kimsenin ulaşamadığı bölgelerde Kızılay'ımız mahzun gönüllere umut aşılıyor.