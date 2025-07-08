Cumhurbaşkanı Erdoğan dört yeni büyükelçiyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovakya, Özbekistan ve Cezayir’in yeni Ankara büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Büyükelçiler güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduktan sonra heyetleri ve aileleriyle birlikte tanıtıldı. Kabul töreni hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Erdoğan, ardından büyükelçilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovakya, Özbekistan ve Cezayir'in Türkiye'deki yeni büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabul töreninde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovakya Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Törenin ardından büyükelçiler, beraberlerinde bulunan büyükelçilik çalışanlarını ve aile üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıttı. Kabul programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle devam etti.
Erdoğan, daha sonra her bir büyükelçiyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.