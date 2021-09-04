Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Hedefine ana muhalefeti olan Erdoğan, CHP’nin bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalıştığını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, “FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi. Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar. CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. 20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor. Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun. Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncı'larla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz." şeklinde konuştu.