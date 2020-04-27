Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak

27 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz"

Küresel bir felaket halini alan COVID-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.

Yeni hasta ve ölüm sayımız azalıyor. İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılma noktasıdır.

Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik.

"40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik"

Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir.

59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

"55 ülkeye malzeme desteği verdik"

55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik

ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.

Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

"1 milyar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır"

Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Bizbize Yeteriz Türkiyem Kamyanyası'nda 1 milyar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır.

Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere biner lira yardım yapacağımız destek paketini devreye aldık.