Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak

13 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını gündemiyle toplanan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.

Ülkemiz bu süreçte olumlu yönde bir ayrışma içindedir. Hastalığın tespitinden tedavisine kadar iyi durumdayız.

İki yeni hastane kuruluyor

1518 hastanemizde 100 bini tek kişilik olmak üzere 240 bin yatağa sahibiz, yoğun bakım yatağı sayımız da 40 bini buluyor.

Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da, ikinci kısmını 15 Mayıs'ta hizmete açıyoruz.

Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde bu desteğe devam edeceğiz.

Salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerlemeler kaydediyoruz.

Türkiye aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor.

Soylu'nun istifasının reddi

Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. İçişleri bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstelenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum

(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim.

Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı

17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum

Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık

Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı.

Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır

Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı.

Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı.

IMF açıklaması

IMF programı başta olmak üzere ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz

Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar.

IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.

Kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur.

'Evde kalın, sabredin, kurallara uyun' derken nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı elbette biliyoruz.