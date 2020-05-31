Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak

31 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütüne Hayır programı kapsamında gençlerle buluştu. Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.

Ülkemiz genelinde dumansız hava sahasını genişletme adımlarında belli çevrelerin tepkisiyle karşılaştık.

Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır.

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.

Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz.

Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir.

Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz."

Kaynak: AA