Erdoğan: Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035’te emisyonları 443 milyon tona düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iklim politikalarını 7 temel sütun üzerine inşa ettiğini ifade ederek, “İkinci ulusal katkı beyanımızı tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde belirledik. Bu kapsamda ekonomide uygulayacağımız politikalarla önemli bir emisyon azaltımı öngörüyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Türkiye’nin somut hedeflerle yol aldığını belirterek, “Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılına kadar 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye’nin enerji dönüşümündeki merkezinde yer aldığına işaret eden Erdoğan, “Bugün itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’ın üzerine çıkardık. Enerji verimliliğini artırıyor, sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapı yatırımlarının hızla güçlendirildiğini belirten Erdoğan, 2050 yılı için belirlenen net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kilit sektörlerdeki dönüşümün devam edeceğini söyledi.

İklim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansman erişimi ve teknoloji alanındaki işbirlikleri elzemdir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık hareketine de özel bir parantez açarak, “Sıfır Atık hareketi, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çevre alanındaki diplomatik adımlarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, “2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedeflediğimiz 31. KOP Taraf Devletler Konferansı'yla tüm çabalarımızı taçlandırmayı ümit ediyoruz.” dedi.