Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Gazze'de yaşananlar tarihte kara bir leke

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın en büyük günlük gazetelerinden El País'te "Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Erdoğan, yazısında "Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verirken barış, güvenlik ve ortak refahın ancak halklar arasında saygı, adalet ve samimiyete dayalı bir iş birliği ile mümkün olabileceğini söyledi.

Türkiye ile İspanya arasında bugün, ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında bir ivme yakalandığına işaret eden Erdoğan, "İspanya ile yakaladığımız ivme, Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik önem taşımaktadır." dedi.

İspanya'nın, Türkiye'nin NATO'daki en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, Adana'da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi'nin bunun en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

"İnsanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıyayız"

"Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'nde en acı gerçeğin 300 milyondan fazla insanın en temel insanı ihtiyaçlarından yoksun olması olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan, "Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir." dedi.

Türkiye olarak tarihten gelen insani yardım geleneğiyle her coğrafyaya insani yardım eli uzattıklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye; Gazze, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyamızın yanı sıra Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a ve Latin Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada insani yardım faaliyetlerini uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm halinde fedakârca yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

"Gazze tarihe kara bir leke olarak geçmiştir"

İsrail'in Gazze'de insanlık dışı bir kuşatma uyguladığını belirten Erdoğan, "Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye, Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA’ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir. Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz.

Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmalar insani yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabalardan asla vazgeçmeyeceğiz. Zira insani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir.

İnsani yardım, engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüce diplomasi biçimidir. Türkiye ve İspanya, dünyanın en eski medeniyet havzalarından biri olan Akdeniz’in iki yakasında evrensel değerlere gönülden bağlı iki dost, güçlü birer müttefiktir.

NATO çatısı altında yürüttüğümüz afet tatbikatları, düzensiz göçmenlere yapılan insani yardımlar ve zor zamanlarda birbirimize verdiğimiz destek, bu kardeşliğin somut delilleridir.

Dayanışma ruhu iki halkı coğrafyanın ötesinde güçlü bir gönül birliğine taşımaktadır. İşte, bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.