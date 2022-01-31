Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifelerinde yeniden düzenleme yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından açıklama yaptı.



Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girşiminde darbecilere karşı direnen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.

Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz normaldir. Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Gerekirse Kabine'de yeni değişiklikler yapabiliriz.

Her şeye rağmen verimli bir kış mevsimi geçiriyoruz

Türkiye son yılların en bereketli, onunla birlikte en zahmetli kışını geçiriyor. Şehirlerarası yollarda, ulaşımlarda çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ancak karla mücadelenin yeteri kadar etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağdur olanlar da oldu. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Barajların dolmasını olumlu görüyoruz.

2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

İran'dan gelen doğalgaz akışı yeniden başladı. Azerbaycan'dan aldığımız doğalgaz miktarını da artırdık.

Elektrik tarifelerine yeni düzenleme

Elektrik faturalarının yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.



En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.

Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.

Üç yeni destek paketi

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi hazırladık. İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi sağlamak için hazırladık.

Yatırım Destek Paketi, Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlerden başlayarak Katma Değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmaları kapsamaktadır.

İhracat Destek Paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir.

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.

Dezavantajlı ailelere 500 milyon liralık destek paketi

Dezavantajlı ailelerin ana sınıf ve okuluna giden çocukları için, 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz.

Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayısını 55'e çıkartıyoruz."