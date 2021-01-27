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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü. Görüşmede farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.