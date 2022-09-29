Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Benim en büyük savaşım faizdir. Faizi yüzde 12'ye kadar düşürdük, yeter mi yetmez, bunu daha da düşürmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Para Politikası Kurullarında bunun daha da inmesi gerektiğini telkin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Enflasyona ilişkin ise Erdoğan, yılbaşından sonra düşük faizle ineceğine inandığını kaydetti. Erdoğan, kamu bankalarına da yatırımcılara destek vermeleri için talimat verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aramızda faiz politikasını, yüksek faizi savunanlar yok mu var, başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyorlar, Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor, düşük faizi savunan bir politika izliyor.

Enflasyon ile bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra inşallah bu enflasyonun da düşük faizle bunun ineceğine inanıyorum.

Özel sektör bankaları ne yapar bilmem, kamu bankalarına talimatım var, yatırımcıları darda bırakmayacaksınız, onlara gerekli desteği vereceksiniz.

İşyeri ve taşıt alımlarında kredi üst limitini 1 milyona çıkarmıştık, biz geldiğimizde %40 faiz oranı ile Halkbank'tan finansmana erişebilenler, şimdi %9,5 seviyesinde bir oranla buna ulaşabiliyor.

Bugüne kadar esnafımıza Halkbank kaynaklarından sağladığımız kredi 234 milyar TL'ye ulaştı.

Bakın şu anda İngiltere'de sterlin patladı, nereden nereye geldi, övünüyorlardı, ama şimdi patladılar.

Şu anda Avrupa'nın en önemli gündemi yaklaşan kış mevsimini en az hasarla atlatmaktır.

Türkiye küresel ekonomiyle bütünleşmiş bir ülkedir, dünyada yaşanan krizlerin Türkiye'yi es geçmesi düşünülemez, küresel fırtınadan ister istemez biz de etkileniyoruz.

Bu akşam Putin ile de bir görüşmemiz olacak.

Paradan para kazanmaya çalışanların ve mandacı iktisatçıların hiçbir geçerliliği kalmamış, eski modellerine itibar etmiyorum.