Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da: 'Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ortak bir basın toplantısı düzenlendi. İki ülke arasında yapılan anlaşmalara ilişkin imza töreni gerçekleşti.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

* Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümü idrak ediyoruz.

* Ancak, Endonezya'yla tarihi ve beşeri baplarımız 400 yıl öncesine kadar uzanıyor.

İki ülke arasında 13 mutabakat metni imzalandı

* Gerek heyetler arası görüşmelerde ilişkileri kapsamlı bir ekilde ele aldık.

* Ayrıca, Suriye Filistin başta olmak üzere küresel meseleler hakkında fikir telakkisinde bulunduk.

* Bu çerçevecede enerji, tarım, ticaret, iletişim gibi alanlarda 13 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık.

* İlişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir bildiriyi kabul ettik.

Ticareti 10 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi

* Ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli bir hale getirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları ele aldık.

* Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, helal ürünler gibi alanlarda çeşitlendirilmesine önem veriyoruz.

* İki turizm ülkesi olan Türkiye-Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine değindik.

* Bayrak taşıyıcı havayollarımızın sefer sayılarının artırılması gerektiğine vurgu yaptık.

* Görüşmelerimizde ayrıca Birleşmiş Milletler, G20, İslam İş Birliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetlerimizi artırma hususunda mutabık kaldık.

Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşu

* Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz.

* Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

* Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez.

* Bunu arındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayri meşrudur. Daha fazla çatışma daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir.

* Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerinde istikrara kavuşması mümkün değildir.

* İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor.

* Şunu unutmayalım, hukukta prensip zararın müsesbibinden tahsil edilmesidir.